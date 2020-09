Inps, Calderoli: "Sussidi e cassa integrazione ancora da pagare, ma aumenta lo stipendio del presidente. Vergogna"

26 settembre 2020 a

Il notevole aumento dello stipendio del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, è un insulto a chi ancora sta attendendo l'erogzione della cassa integrazione. Una vergogna. Sono parole del senatore della Lega, Roberto Calderoli, vice presidente di Palazzo Madama.

Scandalo Inps, lo stipendio del presidente Pasquale Tridico più che raddoppiato in pieno lockdown

"L’Inps - spiega - non ha ancora erogato la cassa integrazione e i sussidi promessi dal Governo a decine di migliaia di lavoratori italiani e intanto il suo presidente, nonostante gli errori commessi in questi mesi, al posto di una lettera di licenziamento, si vede raddoppiare lo stipendio e pure con effetto retroattivo? Se non ci fosse da piangere - chiude Calderoli - mi verrebbe da ridere... Che vergogna".

