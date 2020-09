Zingaretti non esclude nuovo lockdown: "Senza rispetto delle regole finiamo lì"

26 settembre 2020 a

Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e segretario nazionale del Partito Democratico, non esclude un nuovo lockdown. "Era prevedibile l'aumento dei contagi: la curva è stata tenuta a bada dal lockdown, non dal fatto che il virus fosse scomparso. Era chiaro che un allentamento delle misure avrebbe portato a un aumento dei contagi. Per fortuna sono molto aumentati anche i filtri dei tamponi e dei controlli, il numero che sale è anche figlio dell'aumento dei controlli". Zingaretti lo ha dichiarato all'evento "Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia". Gli è stato poi chiesto se esclude un nuovo lockdown: "Non escludo nulla - ha risposto - se non si rispettano le regole il rischio è di tornare lì. Molti Paesi si sono illusi di poter allentare le regole ai primi segnali positivi e vediamo cosa sta succedendo".

