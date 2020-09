Coronavirus, secondo l'Oms il mondo rischia due milioni di morti. "Adesso dobbiamo agire"

26 settembre 2020 a

"Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi di pandemia da Covid e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino", Sono le parole del direttore dell'Oms, Michael Ryan, pronunciate durante l'incontro con i giornalisti sul virus. "Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare quella cifra?", ha sottolineato il direttore, facendo capire che per quella cifra intende il raddoppio dei decessi. "Il momento di agire è adesso", ha ammonito. "Altrimenti guarderemo a quel numero e purtroppo ad uno molto più alto". L'Oms ha reso omaggio all'Italia sui twitter spiegando che "il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza".

