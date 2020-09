Scandalo Suarez, gli avvocati della Juve otto ore davanti ai Pm: "Abbiamo raccontato la verità. Ricostruzioni giornalistiche fuorvianti"

Alessandro Antonini 25 settembre 2020 a

Quasi otto ore davanti ai pm per ricostruire la loro posizione e quella della Juventus nella vicenda dell'esame di Luis Suarez, esame di italiano sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia e per il quale è stata aperta un'inchiesta che vede cinque indagati. I legali Luigi Chiappero e Maria Turco sono stati ascoltati come persone informate sui fatti. All'uscita dalla procura Chiappero si è poi brevemente intrattenuto con i giornalisti. Ha ringraziato i pm perugini e ha sottolineato che la vicenda è stata ricostruita nei particolari e per come sono andate le cose a differenza di quelle che ha definito ricostruzioni fuorvianti giornalistiche degli ultimi giorni.

