Covid, incredibili dichiarazioni del dietologo Lemme: "Virus inventato in laboratorio. Il vaccino è pericoloso, la mascherina inutile"

Il vaccino anti Covid è inutile e fa male. La mascherina non serve a niente. La pandemia è soltanto un business per fare soldi. Sono alcuni passaggi dell'incredibile intervista rilasciata dal dottor Alberico Lemme a Piazza Pulita. Lemme, famoso per le sue diete, ha una posizione da negazionista sui temi del Coronavirs. L'intervista è incredibile al punto che dallo studio Corrado Formigli ha auspicato persino l'espulsione di Lemme dall'elenco professionale. "So per certo - dice nell'intervista - che molte persone che si sono sottoposte al vaccino hanno avuto degli effetti collaterali gravissimi". Quali? "Non lo dico. Non fate questi vaccini, non servono a nulla. E' un vaccino ormai, superato perché studiano il vecchio Covid, ora c'è un nuovo Covid, perché muta, c'è una rincorsa a creare il vaccino per fare soldi." Clicca qui e guarda il video dell'intervista.

