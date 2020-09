Scuola e Coronavirus, manifestazione di protesta a Milano. Domani in piazza a Roma

25 settembre 2020 a

Il mondo della scuola in piazza. A Milano oggi 25 settembre studenti, insegnanti e genitori si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza Cairoli. Alla protesta ha partecipato anche il Coordinamento precari della scuola autoconvocati: "Stabilizzazione unica soluzione", era scritto su uno striscione. Gli insegnanti dicono "no al concorso straordinario, al contingente Covid e all'ingresso delle cooperative e dei privati nel mondo della scuola per sostituire le mansioni proprie dei docenti, ma stabilizzazione e internalizzazione delle educatrici, degli educatori e di tutti i servizi scolastici". Protesta anche a Roma. La settimana di contestazione, che ha visto impegnati studenti, insegnanti e genitori in varie città d'Italia, si concluderà domani, sabato 26, con una manifestazione nella capitale. L'appuntamento è alle 15.30 in piazza del Popolo. Organizzata da Priorità alla scuola, lo slogan principale è "senza scuola non ci sono diritti”.

