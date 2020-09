Scandalo Suarez, esame in 12 minuti e c'è chi l'ha fatto in quasi tre ore. Il servizio La7 a "Piazzapulita" | Video

Parla l'esaminatore del calciatore

Su La7, a Piazza Pulita, trasmissione andata in onda giovedì 24 settembre 2020 viene mandato in onda il servizio sul caso Suarez. Lorenzo Rocca, a capo della commissione di esame di Suarez: "Io ho ascoltato in sede d'esame una produzione del candidato, non c'erano solo infiniti", dice.

Il 17 settembre il calciatore Luis Suarez si reca all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere il certificato di lingua per diventare cittadino italiano. "L'esame di Stato è durato 12 minuti perché si sono svolte tutte le componenti", dice Lorenzo Rocca, a capo della commissione di esame. "Vi erano delle esigenze legate al clamore di farlo andare via immediatamente con l'esito, di predisporre un certificato. Volevamo che tutto si svolgesse secondo le regole ma nel minor tempo possibile per evitare assembramenti".

