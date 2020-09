Suarez, addio al Barça in lacrime: "Ultimo mese folle". Ma nessuna parola sull'esame

24 settembre 2020 a

«È stato un mese pazzo. Tante sono state inventate, sono trapelate. Cose di cui indignarsi. Tutti conoscono il rapporto che ho con Leo, il tempo che siamo stati insieme abbiamo cercato di giocare al meglio». Con queste parole Luis Suarez ha salutato il Barcellona nel corso di una conferenza stampa al Camp Nou, prima di trasferirsi all’Atletico Madrid. «È molto difficile per me. Prima di tutto devo ringraziare la società, che si è fidata di me. Sarò sempre grato per il trattamento ricevuto», ha aggiunto. «Qui lascio tanti amici. Grazie alla mia famiglia, che è quella che mi ha sopportato e vissuto tutto con me. I miei figli mi hanno visto sollevare trofei e giocare accanto ai migliori della storia. Questo rimarrà per me. Ringrazio i tifosi - ha detto Suarez - per tutto il loro amore, non lo dimenticherò mai. Molti grazie anche allo staff. Avranno sempre un culé in più ovunque si trovino».

Quindi nel ripercorrere ancora l’ultimo mese, il centravanti uruguaiano ha raccontato: «Quando il Barça mi ha messo sul mercato ho ricevuto tante chiamate, tante offerte. Ma io volevo una squadra in cui potessi competere con Barcellona e Real Madrid». Alla fine l’ha spuntata l’Atletico di Madrid. «Non vedo l’ora di entrare in una squadra molto competitiva che è sempre arrivata fino alla fine a lottare per il campionato. Voglio aiutare la squadra a continuare a crescere e raggiungere qualcosa di importante», ha dichiarato Suarez. Per l’attaccante sudamericano nessuna domanda sulla vicenda dell’esame sostenuto in Italia per ottenere il passaporto comunitario, su cui è stata aperta una inchiesta dalla procura di Perugia.

