Coronavirus, negli stadi pubblico limitato al 25% e massima prevenzione: è la proposta della Conferenza delle Regioni

Spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25 per cento della capienza dell’impianto. È la proposta di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive elaborata dalla Conferenza delle Regioni. I documenti verranno inviati al Governo che che si consulterà anche con il Cts e li valuterà anche in base ai dati epidemiologici. "L’auspicio è che possano essere recepite in un prossimo DPCM, sin dai primi giorni di ottobre, anche per consentire la ripresa nel rispetto massimo delle regole di prevenzione, dopo la serie A del calcio, anche negli altri campionati e tornei" dichiara il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti, che oggi ha presieduto la riunione.

