Caso Suarez, studente della Stranieri: "Lui italiano con mezz'ora di esame, io niente cittadinanza dopo 4 anni di studi"

23 settembre 2020 a

a

a

"Io ero tra i ragazzi che aspettava Suarez mentre usciva dall’aula, dove stava facendo l’esame. Io studio qui da 4 anni, vengo dall’Algeria dove ho fatto i primi tre anni di italiano dando poi l’esame con una professoressa italiana mentre qui a Perugia ho fatto la magistrale. Continuo a studiare per insegnare agli stranieri come me e oggi rischio come tanti altri di vedere vanificati i miei sforzi agli occhi di chi pensa che sia tutto facile qui, come deve esserlo stato per Suarez". A parlare all’Adnkronos, indignato, è Omar, un ragazzo che all’Università per stranieri di Perugia ha perfezionato la lingua ma che nonostante questo non ha ancora ottenuto la cittadinanza. "Che rabbia nel sapere che un esame di mezz’ora dopo poche ore di corso online avrebbe reso Suarez un cittadino italiano - dice - mentre io e tanti altri come me ancora abbiamo il solo permesso di studio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.