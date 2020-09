Coronavirus al Milan, Duarte positivo: negativo il resto del gruppo. Giovedì altro tampone alla squadra | VIDEO SKY

23 settembre 2020 a

a

a

Il Milan ha comunicato "che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo al Coronavirus ad un tampone effettuato nella giornata di martedì 22 settembre ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi", lo spiega in una nota il club rossonero.

"Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di giovedì 24 settembre contro il Bodo Glimt per il secondo turno preliminare di Europa League e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali", aggiunge il Milan.

