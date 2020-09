Coronavirus, record di casi a Roma. Magi, ordine dei medici: "Casi non intercettati, preoccupati"

23 settembre 2020 a

Coronavirus, boom di casi a Roma nella giornata di ieri, martedì 22 settembre 2020 e cresce la preoccupazione. «Stiamo pagando l’indisciplina di questa estate. È fondamentale tornare a seguire con costanza e serietà le regole di prevenzione anti-Covid: lavaggio delle mani, distanziamento, mascherina», dice Antonio Magi, presidente dell’Ordine del medici di Roma e provincia, sull’aumento dei casi nella capitale e nella regione Lazio che ieri ha raggiunto il numero record di 238 casi su 9 mila tamponi.

Anche se «il dato dei contagi - spiega all’Adnkronos Salute - va letto ’con le pinze', perché i dati sulle positività sono legati anche all’aumento del numero dei tamponi, che sono molti di più rispetto al passato».

La crescita dei casi non sorprende il presidente dei medici romani, «questa estate - ricorda - ho lanciato più di una volta allarmi chiedendo, specialmente ai ragazzi, di stare attenti agli assembramenti. Era ovvio che, rimettendo in circolazione il virus con l’abbandono del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine, al ritorno a casa ci sarebbero stati contagi inter-familiari. Purtroppo ora stiamo pagando questo. Non siamo stati moto bravi a rispettare le norme durante l’estate. E quindi sono scoppiati molti focolai: oggi stiamo assistendo ai contagi di ritorno».

Per Magi il rischio che i numeri crescano ancora c’è. «Abbiamo intercettato molti casi. Ma ci sono quelli che non abbiamo intercettato, che stanno facendo ’il loro lavoro' nelle case degli italiani. E questo ci preoccupa tantissimo», conclude.

