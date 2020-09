Caso Suarez, anche la Figc apre un'inchiesta. E intanto cresce la rabbia degli altri studenti

23 settembre 2020 a

a

a

La Procura federale della Figc ha aperto un’inchiesta sul caso legato a Luis Suarez e all’esame d’italiano sostenuto all'Università per Stranieri dal calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana. Il numero uno della procura, Giuseppe Chiné, ha chiesto anche gli atti dell’indagine alla magistratura ordinaria di Perugia dove si è svolto l’esame.

Caso Suarez, studente etiope della Stranieri: "L'esame dura almeno due ore, lui lo ha fatto in 30 minuti"

Intanto negli interrogatori di queste ore, gli inquirenti chiederanno conto agli indagati del perché Suarez ebbe un trattamento speciale, un esame ad hoc. Dal canto loro alcuni studenti della stessa Università per Stranieri, provenienti da tutta Italia, chiedono con insistenza: "La maggior parte delle lezioni in presenza non si tiene. Ma è più pericoloso riunire 30 persone in un’aula distanziate o 150 incuriosite dall’arrivo di un grande calciatore?”. Troppe domande ancora aperte per un caso che poteva assolutamente essere evitato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.