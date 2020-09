Caso Suarez, studente etiope della Stranieri: "L'esame dura almeno due ore, lui lo ha fatto in 30 minuti"

23 settembre 2020 a

"L’esame che ha fatto Suarez dura solitamente non meno di due ore e lui lo ha fatto in 30 minuti, impossibile soprattutto con un corso online di poche ore". È il commento all’Adnkronos di Henok, studente etiope dell’Università per stranieri di Perugia. "Quando è venuto qui molti ci si sono fatti la foto ma si è visto solo in quell’occasione", aggiunge. Più cauto Aladin, che qui studia da un anno, arrivato dalla Libia. "Da quello che ho visto io mi è sempre sembrato tutto regolare - spiega - ma alla fine chi lo sa, lui si chiama Suarez - allarga le braccia sorridendo -. Ora nei corridoi c’è pochissima gente, le lezioni riprenderanno a ottobre, nel frattempo si studia solo online".

