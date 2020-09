Genitori beccati in scooter senza casco con bimbo di 26 giorni: "Volevamo farlo conoscere alla zia"

22 settembre 2020 a

Un uomo ed una donna sono stati fermati a Catania dagli agenti del commissariato di Librino mentre transitavano in due sul motorino, senza casco e con il figlio, appena nato, che piangeva in braccio alla madre. La coppia ha dichiarato agli agenti che stava portando il neonato ad una zia per farglielo conoscere, noncurante della situazione di grave pericolo in cui era stato messo il bambino di appena 26 giorni. L’uomo era inoltre alla guida senza aver mai conseguito la patente. Il mezzo, omologato per un solo passeggero, risultava essere radiato e già sottoposto a sequestro amministrativo, oltre che privo della targa e dell’assicurazione. I due genitori sono stati denunciati, il ciclomotore è stato sequestrato ai fini della confisca ed è stata contestata una sanzione per oltre 9mila euro.

