Coronavirus, il ministro Speranza è fiducioso: "Prime dosi di vaccino entro fine anno"

"La Commissione europea ha firmato un accordo formale che prevede, chiaramente nel caso in cui la sperimentazione dovesse andare bene, la distribuzione delle prime dosi di vaccino anti Covid 19 già entro la fine di quest’anno". Lo ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal direttore di "Repubblica" Maurizio Molinari durante la presentazione, martedì 22 settembre a Roma, di "Frontiere, il festival della Salute" del Gruppo editoriale Gedi-Repubblica. Sul fronte del vaccino contro il nuovo Coronavirus, "noi abbiamo costruito nel mese di giugno un’alleanza tra Italia, Francia, Germania e Olanda - ha ricordato Speranza - che ha portato alla prima intesa con AstraZeneca" sul "cosiddetto vaccino di Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e il cui infialamento avverrà ad Anagni". In questa partita quindi "c’è anche un pezzo d’Italia", ha sottolineato il ministro, e "dobbiamo essere orgogliosi che il nostro Paese sia dentro fino in fondo a questa sfida". In ogni caso "non investiamo solo su questo vaccino", ha precisato: "La Commissione europea sta chiudendo un pacchetto ’6+1’ con le principali compagnie farmaceutiche del mondo, che sono tutte al lavoro" per raggiungere l’obiettivo di uno "scudo" anti Covid.

