Coronavirus, bimbo positivo in un asilo di Torino. In quarantena tutta la sezione

22 settembre 2020

Un bimbo a Torino è risultato positivo al Covid 19. Il servizio di prevenzione della Asl lo ha comunicato oggi, 22 settembre, alla responsabile del nido di infanzia che frequenta il piccolo. La sezione è stata chiusa e da domani 23 settembre gli altri nove bambini resteranno a casa. Stesso discorso per il personale. Quarantena di due settimane in via precauzionale e controlli sanitari per tutti. La Asl contatterà le famiglie e aggiornerà i Servizi educativi sugli esiti dei tamponi effettuati. Le misure adottate per isolare le singole sezioni dei nidi consentono di limitare la chiusura alla sola classe in cui è stato riscontrato il caso di contagio.

