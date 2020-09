Veneto, risultati definitivi: Luca Zaia travolge Arturo Lorenzoni. Finisce 76-15. Scompare il Movimento 5 Stelle

22 settembre 2020 a

Anche in Veneto è toccato aspettare il pomeriggio del 22 settembre per avere i risultati definitivi delle elezioni regionali e quindi il quadro del travolgente successo di Luca Zaia. Il governatore uscente è stato confermato ottenendo un milione 883mila 959 voti che equivalgono al 76.79 per cento. Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra, si ferma al 15.72 per cento con 385.768 consensi. Il Movimento 5 Stelle si ferma al 3.25 per cento (79.662 voti) e non entra nemmeno in consiglio regionale dove 41 seggi vengono assegnati alla maggioranza e 8 alla minoranza. La prima lista è Zaia presidente al 44.57, poi la Lega al 16.92. Terzo partito il Pd all'11.92.

