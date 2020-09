22 settembre 2020 a

a

a

E' in programma una nuova estrazione del Million Day per la giornata di oggi martedì 22 settembre 2020. Conosceremo alle 19 i cinque numeri vincenti di oggi e verranno pubblicati su questa pagina del Corriere dell'Umbria non appena ufficializzati.

Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro.

NUMERI VINCENTI DI MARTEDI' 22 SETTEMBRE 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.