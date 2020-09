Puglia, risultato finale: Michele Emiliano confermato. Batte Raffaele Fitto di quasi 150mila voti

22 settembre 2020 a

a

a

Dopo ore ed ore di spoglio, diventano ufficiali anche i risultati delle elezioni regionali in Puglia. Come ampiamente anticipato viene confermato alla presidenza della regione Michele Emiliano, candidato del centrosinistra. Ottiene oltre 870mila preferenze che valgono il 46.78 per cento. Quasi 150mila voti più di Raffaele Fitto, sostenuto dal centrodestra, che dunque si ferma al 38.93 per cento. Male il Movimento 5 Stelle. Antonella Laricchia ottiene l'11.12 per cento: alle Europee del 2019 il partito grillino era stato il più votato con il 26.3. Ivan Scalfarotto (che era sostenuto anche da Matteo Renzi) prende l'1.60%. Il primo partito diventa il Pd con il 17.25, poi Fratelli d'Italia con il 12.63 e la Lega con il 9.57. Al centrosinistra 27 seggi, al centrodestra 17 e al M5S 5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.