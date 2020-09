Mantova al centrosinistra, il sindaco Mattia Palazzi verso la conferma al primo turno

22 settembre 2020 a

Mattia Palazzi, sindaco uscente di Mantova, verso la conferma già al primo turno. Il candidato del centrosinistra dopo il 10 per cento delle sezioni scrutinate ha un vantaggio di quasi 50 punti su Stefano Rossi del centrodestra: 69.88 contro 22.65. Questa prima parte dello spoglio conferma i risultati dei sondaggi dei giorni scorsi e degli exit poll annunciati a urne chiuse. Gloria Costani, candidata del Movimento 5 Stelle, è ferma al 4.50 per cento. La prima lista è la civica Palazzi2020, oltre il 30 per cento. Il primo partito invece è il Pd sopra al 25. La Lega è intorno all'8.

