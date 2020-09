Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro verso la conferma al primo turno: 30 punti di vantaggio

22 settembre 2020 a

Luigi Brugnaro verso la conferma a sindaco di Venezia al primo turno. Lo spoglio è in corso ma il primo cittadino uscente, candidato del centrodestra, ha un vantaggio di trenta punti rispetto a Pier Paolo Baretta, rappresentante del centrosinistra. Dopo 75 sezioni scrutinate (su 257) Brugnaro è sopra al 58 per cento, Baretta fermo al 28. Disastroso il risultato del Movimento 5 Stelle: la candidata Sara Visman è ferma al 4.5 per cento. Relativamente alle liste, la prima è la civica Luigi Brugnaro sindaco, intorno al 34 per cento. Il primo partito è il Pd, con il 19. La Lega è al 13.

