Elezioni e Coronavirus, Zaia sulle dichiarazioni di Crisanti: "Non commento, si commenta da sé"

"Non commento, si commenta da sé". Sono queste le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Andrea Crisanti. Il virologo in una intervista a La Stampa ha sostenuto che Zaia ha stravinto le elezioni regionali perché sulle scelte anti Covid lo ha ascoltato. In caso contrario, sostiene Crisanti, sarebbe stato un disastro. Il virologo spiega anche che in seguito ha rifiutato una candidatura in Senato che gli era stata offerta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il governatore del Veneto non ha voluto replicare sottolineando che l'intervista concessa da Andrea Crisanti si commenta da sola.

