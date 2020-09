Caso Suarez, l'Università per Stranieri di Perugia: "Procedure dell'esame corrette e trasparenti"

22 settembre 2020 a

a

a

Sull'esame scandalo di Luis Suarez per acquisire il passaporto italiano all'Università per Stranieri di Perugia è intervenuto tramite una nota proprio l'ateneo: "In relazione agli accertamenti in corso l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso", questo quanto si legge nel comunicato in riferimento alla prova del 17 settembre scorso.

Caso Suarez, l'esame scandalo all'Università per Stranieri di Perugia. Cucchi: "Mi vergogno da italiano"

In realtà gli atti emessi dalla procura di Perugia dipingono un quadro totalmente diverso, con gli indagati che fanno di tutto per far promuovere il giocatore. "Quello non spiccica una parola", "Dimmi che voto devo mettere e via", queste soltanto alcune delle intercettazioni diffuse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.