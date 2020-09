Caso Suarez, l'esame scandalo all'Università per Stranieri di Perugia. Cucchi: "Mi vergogno da italiano"

22 settembre 2020 a

Lo scandalo dell'esame di italiano del giocatore Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia ha suscitato numerose reazioni. Tra queste quella del giornalista Riccardo Cucchi, voce storica de "Tutto il calcio minuto per minuto", che ha voluto esprimere il suo sdegno con un tweet.

"Leggo le notizie sull'esame di italiano "finto" di #Suarez e penso agli studenti (quelli veri), ai ragazzi nati in Italia che non riescono a diventare italiani, ai docenti che si sarebbero prestati a #Perugia. E sprofondo nella vergogna. Da italiano". Dalle intercettazioni è emerso un quadro chiaro in cui si doveva promuovere Luis Suarez a prescindere dalla sua dimestichezza con la lingua italiana, che - sempre secondo le intercettazioni - non era così elevata, per usare un eufemismo: "Quello non spiccica una parola", le parole di una indagata.

