Liguria, risultato finale: Giovanni Toti confermato presidente con il 56.13%. Batte Ferruccio Sansa per 17.23 punti. Crolla il M5s

I primi dati definitivi delle elezioni regionali settembre 2020 sono quelli della Liguria. Come ampiamente annunciato durante lo spoglio, è stato confermato il presidente uscente Giovanni Toti che ha ottenuto 383.053 voti, il 56,13%. Allo sfidante di Pd e M5S Ferruccio Sansa 265.506 voti, il 38,9%. Insignificanti i risultati degli altri candidati che non entrano nemmeno in consiglio regionale (Fausto Aristide Massardo al 2.42%, gli altri tutti sotto l'1). Diciotto seggi alla coalizione di centrodestra, undici a quella di centrosinistra. Il primo partito è la lista civica Cambiamo con Toti presidente con il 22.60%, segue il Pd con il 19,89. La Lega si ferma al 17.14, poi Fratelli d'Italia al 10.87. Il Movimento 5 Stelle ottiene soltanto il 7.78 per cento. Per Forza Italia il 5.27%.

