Coronavirus, dati sempre più preoccupanti dalla Spagna: da venerdì oltre 30mila nuovi casi e 168 morti

Continuano ad aumentare i contagi da Covid in Spagna. E' il quotidiano El Pais a scrivere che il ministero della Salute ha segnalato dalla giornata di venerdì oltre 30mila nuove infezioni, per l'esattezza 31.428. I nuovi decessi, invece, sono stati 168. Il 38 per cento dei positivi (e cioè 11.991) è stato registrato nella comunità di Madrid, che si conferma uno dei territori con la situazione peggiore dell'intero Paese e d'Europa. Complessivamente dall'inizio della pandemia sono 671.468 le persone che sono state infettate dal Covid 19. Le vittime, invece, sono state 30.663. Nella giornata di oggi, 21 settembre. sono scattate nuove misure per cercare di contenere il virus.

