Referendum, Virginia Raggi esulta: "La voce delle periferie di Roma si è fatta sentire chiara e forte"

Virginia Raggi, sindaca di Roma, esulta per la vittoria del sì al referendum: "Abbiamo vinto. Abbiamo vinto noi cittadini. I dati sul referendum per la riduzione del numero di parlamentari ci hanno dato ragione e soddisfazione: la rivoluzione e il cambiamento che abbiamo iniziato anni fa sta portando i suoi risultati". Lo scrive su Facebook aggiungendo che "ci vuole tempo ma, se si lavora con passione, ogni traguardo può essere raggiunto. La voce delle periferie di Roma, quella che in passato nessuno ha mai ascoltato, si è fatta sentire chiara e forte: vogliamo il cambiamento. Quella voce l’abbiamo ascoltata anni fa e continuiamo ad ascoltarla. Quella di oggi è una vittoria per tutti noi. Avanti a Testa Alta".

