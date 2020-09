Referendum, vince il sì: italiani d'accordo sul taglio dei parlamentari secondo la tendenza La7

21 settembre 2020 a

Gli italiani hanno detto sì al taglio dei parlamentari. Questo secondo il dato annunciato da Enrico Mentana durante l'Election Day, la maratona tv sui risultati del voto del 20 e 21 settembre in onda in diretta su La7. Secondo la tendenza il sì sarebbe tra il 65 e il 68 per cento, quindi il no tra il 32 e il 35. Ovviamente si tratta soltanto di una tendenza, annunciata quando ancora lo spoglio non era iniziato. Occorreranno un paio d'ore per avere un dato vicino a quello definitivo, ma ormai è scontato che abbia vinto il sì, anche se con un risultato probabilmente molto inferiore alle attese.

