Elezioni, nelle Marche stravince il centrodestra secondo gli exit poll. Sarebbe la prima volta nella storia

La Regione Marche per la prima volta della sua storia sarà governata dal centrodestra. Questo secondo i dati comunicati da Enrico Mentana durante l'Election Day, la diretta televisiva in corso su La7 dedicata ai risultati del voto sul referendum e sulle elezioni regionali. Stando all'exit poll letto dal direttore, Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, sostenuto anche da Lega e Forza Italia, avrebbe tra il 47 e il 51 per cento. Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra, tra il 34 e il 38. Il Movimento 5 Stelle, che ha corso da solo sostenendo Gian Mario Mercorelli, si fermerebbe tra il 7 e il 9 per cento. Infine Roberto Mancini tra l'1.5 e il 3.5.

