Coronavirus in Italia, sono 1.537 i nuovi casi e 15 i morti. Meno tamponi, 7 persone in più in terapia intensiva (222)

20 settembre 2020

Sono 1.537 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, 298.156 il dato totale. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 15 morti (contro i 24 di sabato 19 settembre), che portano il numero complessivo a 35.707. In calo i tamponi effettuati rispetto al giorno precedente: nelle ultime 24 ore sono stati 83.428, contro gli oltre 103mila di sabato. Il totale adesso è di 10.432.814. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva, che hanno raggiunto il numero di 222, più 7 unità rispetto alla giornata precedente. Infine i guariti, 635 nelle ultime 24 ore per un totale di 218.351. I dati sono stati diffusi nel consueto bollettino del Ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile.

