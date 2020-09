Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: "Basta trovare spazio con la professionalità, non grazie alle curve"

20 settembre 2020 a

Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta. La rivalità è di nuovo emersa durante una intervista che la giornalista Rai ha concesso a La Stampa. "Quando ho cominciato io nell’81 si faceva molta fatica. C’era Licia Granello su Repubblica, ma in tv nessuna. Certamente c’è stato molto ostracismo ma oggi grazie alla caparbietà mia e di tante altre giornaliste molto brave come Ilaria D’Amico la situazione è cambiata. Ricordiamoci però che è una conquista che dobbiamo difendere, se scadiamo e prendiamo scorciatoie diamo un’arma ai maschi. Dobbiamo trovare il nostro spazio grazie alla professionalità, non grazie alle curve". "Se ce l'ho con Diletta Leotta? Non mi faccia fare nomi. E’ tempo però di smettere di considerare il corpo femminile come una scorciatoia per gli ascolti. Ha fatto comodo a tanti, maschi e femmine".

