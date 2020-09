Referendum, in Italia alle ore 12 ha votato il 12.25% degli aventi diritto. In Sicilia solo il 6.41

20 settembre 2020 a

Il Viminale ha ufficializzato i dati relativi all'affluenza alle urne per il referendum registrata alle ore 12. In Italia ha votato il 12.25 per cento degli aventi diritto. Sul sito del ministero dell'Interno dedicato alle consultazioni sono riportati tutti i dati. Ovviamente più alta l'affluenza nelle regioni dove si vota anche per l'elezione del consiglio regionale e del nuovo governatore. E' la Val d'Aosta a far registrare il dato più alto: 18.24%, seguita da Veneto con il 16.31 e dal Trentino Alto Adige con il 16.04. La regione con la percentuale più bassa è la Sicilia dove ha votato soltanto il 6.41 per cento degli avanti diritto.

