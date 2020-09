Minigonne a scuola, Renato Balestra: "Non tutte le ragazze possono permettersela, ma i prof guardoni si facciano curare"

19 settembre 2020 a

Impazza ancora la polemica sul caso del liceo Socrate di Roma, con le minigonne vietate a scuola perché "ai prof cadrebbe l'occhio". "Come dicevano i latini 'in medio stat virtus'. Non ho nulla contro la minigonna. Ma non tutte le ragazze possono permettersela. Bisogna avere il coraggio, a volte, di sapersi guardare allo specchio e poi decidere con coscienza. C’è un limite e tutto. Ma non trovo giusto che per timore di un prof maschio... le ragazze evitino di indossare la minigonna. A coloro che hanno strani pensieri, ai prof guardoni consiglierei di farsi curare". È quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo stilista Renato Balestra, a proposito della protesta scoppiata al liceo Socrate di Roma all’indomani della presunta richiesta, da parte della vicepreside, di non indossare in classe abiti troppo succinti.

