Chiara Ferragni, secondo figlio con Fedez? Gli amici danno per certa la gravidanza: annuncio imminente

Stavolta sembra essere proprio vero. Dopo le voci insistenti dell'ultimo periodo, fonti vicine a "Fanpage.it" hanno dato per certa la gravidanza di Chiara Ferragni, che dunque sarebbe incinta e aspetterebbe il suo secondo figlio dal cantante Fedez. Non ci sono ulteriori dettagli, ma pare che l'annuncio dell'influencer più famosa al mondo sarebbe ormai imminente. Il gossip si era scatenato da qualche mese fa, a causa di una frase galeotta (poi subito rimossa) della madre di lei durante un pranzo in famiglia.

Ora però la seconda gravidanza di Chiara sarebbe confermata. Intanto l'imprenditrice e fashion blogger, sposata dal 2018 con il cantante con un figlio messo al mondo nello stesso anno, in questi ultimi tempi non si occupa soltanto di look e vestiti, anzi. Dice la sua sui temi più scottanti d'attualità, dall'omicidio di Willy Duarte a Colleferro fino al tema delicato dell'omosessualità e della violenza sulle donne. Un salto di qualità che dimostra come Chiara Ferragni sia ormai un punto di riferimento anche fuori dal mondo della moda.

