Diletta Leotta eccitata per l'inizio della Serie A. Lei seguirà Verona-Roma per Dazn e scrive: "Ricominciamo"

"Ricominciamo". Questa la parola che accompagna la foto di Diletta Leotta pubblicata su Instagram. La conduttrice Dazn è infatti pronta a fare il suo debutto stagionale con l'inizio del campionato di Serie A, pronta dunque a rientrare al lavoro al termine di una estate movimentata anche sul piano personale.

Sabato 19 settembre Diletta Leotta sarà a bordo campo in diretta su Dazn per seguire la partita tra Hellas Verona e Roma, di scena al Bentegodi di Verona. Ritornando all'estate movimentata, la Leotta si è lasciata con il suo fidanzato Daniele "Toretto" Scardina scatenando numerose voci. L'ultimo flirt che le è stato attribuito è con l'imprenditore Marco Valta: i due sono stati avvistati insieme in barca durante una gita al lago Lario, a Como.

