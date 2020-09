Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 19 settembre 2020

19 settembre 2020 a

a

a

Come ogni sabato torna oggi, 19 settembre 2020, l'appuntamento con le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto.

Come sempre su questa pagina pubblicheremo la sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri vincenti delle ruote del Lotto e l'estrazione del 10eLotto. Infine anche le quote relative alle eventuali vincite.

Lotto, estrazioni del 19 settembre: caccia al 24 su Napoli. Ecco i numeri ritardatari

Il “6” del SuperEnalotto non esce da più di due mesi, e così il Jackpot tocca quota di 40,7 milioni di euro. L’ultimo “6”, da 59 milioni, è stato centrato martedì 7 luglio a Sassari. Appuntamento su questa pagina subito dopo le 20 per le estrazioni oggi di Lotto, SuperEnalotto e poi 10eLotto.

SuperEnalotto sabato 19 settembre: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

​Estrazione Lotto oggi sabato 19 settembre 2020: i numeri vincenti



BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto, estrazione del 19 settembre 2020: i numeri

I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.