Giallo di Caronia, Sabrina Scampini: "La mia idea è che Viviana scappava da qualcosa"

18 settembre 2020 a

a

a

Giallo di Caronia, c'è chi non ha mai creduto nell'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'idea della giornalista Sabrina Scampini è che Viviana Parisi (con Gioele) "stesse scappando da qualcosa". Lo ha detto durante la trasmissione Quarto Grado, condotta su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi, che ha dedicato ampi servizi ad una vicenda ancora tutta da chiarire.

"Non ho mai visto prove né indizi che possano portare all'ipotesi omicidio-suicidio - ha detto Scampini - Siamo nel campo delle ipotesi più totali. Non sappiamo niente, può essere accaduto di tutto. La mia è una ipotesi che non viene dalle prove, ma da una idea. La mia idea è che lei stesse scappando".

Giallo di Caronia, il mistero dell'incidente a Quarto Grado. Ci sono aspetti ancora da chiarire? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.