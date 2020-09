I robot per uscire dalla crisi Covid: la prima puntata della trasmissione Eta Beta su Radio 1

18 settembre 2020 a

a

a

Un robot contro il Coronavirus. O almeno per combattere con più efficacia l'emergenza. In grado di disinfettare gli ambienti, monitorare i pazienti, fornire pasti e farmaci. Ma non solo Covid: capace di gestire magazzini e consegne, ripulire i fondali marini, sostituire gli uomini nelle attività pericolose. Se durante l'emergenza sono stati al di sotto delle aspettative, i robot sono ora la grande speranza per uscire dalla crisi del virus. Sia per le soluzioni che potrebbero fornire ai nuovi bisogni, sia per l'industria che vede il Paese in prima linea. Di questo si occuperà la prima puntata del nuovo ciclo di Eta Beta (nella foto la redazione), sabato 19 settembre, alle 11.05 in diretta su Radio 1. Ospiti del programma: Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia, padre di iCub l'umanoide con l'espressione da bambino; Paolo Dario, docente di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Cecilia Laschi, Ordinario di Bioingegneria Industriale all'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e ideatrice del robot dalle sembianze di polpo; Alessandra Sciutti, responsabile dell'Unità Contact dell'Istituto italiano di tecnologia, ricercatrice che prova a insegnare ai robot i gesti spontanei con cui noi umani comunichiamo già da bambini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.