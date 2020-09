Roma, stazione Termini: il controllo della temperatura è un miraggio. Il video fa il giro del web

18 settembre 2020 a

Tutti in fila per controllare la temperatura. Anzi no. Siamo alla stazione Termini di Roma e il controllo non si vede proprio. La gente passa, entra e va senza che la temperatura venga rilevata. Video che fanno il giro del web.

Succede nel giorno nel quale in Italia i casi di Covid-19 sono in rialzo. Sono infatti 1907 i nuovi casi di coronavirus nel Paese. secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 10 morti, che portano il totale a 35668 dall'inizio dell'emergenza. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 99839. Sono 853 i nuovi guariti, per un totale di 216.807. Lieve calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 208, con una diminuzione di 4 unità.

