Superenalotto, il jackpot vola: adesso vale oltre 40.5 milioni di euro

18 settembre 2020 a

a

a

Nessun sei, né cinque + 1 nel concorso del Superenalotto del 17 settembre 2020. Il jackpot continua a salire e supera l'incredibile cifra di 40.5 milioni. Sabato 19 settembre riparte la caccia al colpo della vita. Ma vediamo quali sono state le quote del concorso di giovedì 17 settembre. Intanto le vincite immediate da 25 euro. Sono state 11.955 ed assegnando 25 euro ognuna hanno distribuito complessivamente 298.875 euro. Sei le vincite con cinque punti: 26.869 euro ognuna. I quattro sono stati 570 in tutta Italia ed hanno premiato con 4.288, mentre 21.060 i vincitori con tre punti, ad ognuno 23 euro. Infine i 306mila due vincono 5 euro ciascuno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.