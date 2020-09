Million Day, numeri ritardatari e frequenti: ecco la situazione. Il 18 manca da 44 concorsi

18 settembre 2020 a

a

a

Come tutti i giorni, anche oggi 18 settembre alle ore 19 estrazione della cinquina vincente del concorso Million Day. Quali sono i numeri ritardatari? E quali quelli frequenti? Il 18 continua ad essere il numero con la più alta assenza dalla cinquina vincente. Manca da 44 estrazioni. Segue il 42 che non esce da 35 concorsi, poi il 15 da 35, il 23 da 34 e infine il 45 da 29. Il numero più frequente è il 16, uscito ben 43 volte. Seguono il 2 (42 estrazioni), il 49 (40), il 37 (39) e infine l'1 che è stato estratto in 39 occasioni.

