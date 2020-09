Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 17 settembre 2020

17 settembre 2020 a

a

a

Oggi giovedì 17 settembre 2020 nuovo appuntamento con Lotto e Superenalotto. Come sempre alle ore 20 è in programma l'estrazione dei numeri vincenti. In considerazione dell'assenza del sei e del cinque +1, il jackpot continua a salire. L'estrazione di oggi vale oltre 39.5 milioni di euro. Una somma incredibile, in grado di cambiare la vita di generazioni e generazioni di chi dovesse azzeccare la sestina. Come sempre il Corriere seguirà in diretta l'estrazione su questa pagina.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



Numero Jolly

Superstar



10ELOTTO, I NUMERI



Numero Oro

Doppio Oro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.