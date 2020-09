Nainggolan, matrimonio finito con Claudia Lai. Intanto lei esulta per aver sconfitto il tumore

16 settembre 2020 a

a

a

Momento in chiaroscuro per Radja Nainggolan. Da una parte la malattia della moglie Claudia Lai è stata sconfitta, tanto che lei sui social ha mostrato tutta la sua gioia per aver superato il tumore al seno: "Devo assolutamente festeggiare la mia vittoria", ha scritto la donna in una storia su Instagram.

Dall'altra però lo stesso matrimonio è ormai finito, tanto che l'udienza per la separazione è già stata fissata a metà ottobre, come si legge sul settimanale "Chi". Il calciatore è rientrato a Milano e ha preso casa nella zona del “Bosco Verticale”, insieme con la sua nuova fiamma, la giovane e tatuata Sandra”, si legge sul giornale. Nainggolan è corteggiato dal Cagliari, dove ha trascorso la sua ultima stagione in prestito, ma potrebbe rimanere all'Inter, con Conte che si sarebbe convinto a trattenere il giocatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.