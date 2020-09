Sta per partorire in macchina ma è bloccata nel traffico per un incidente, la scortano i carabinieri

16 settembre 2020 a

Alla fine si può dire "Tutto è bene quel che finisce bene", ma quanta paura. Una donna incinta è rimasta bloccata nel traffico sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano proprio mentre il marito la stava accompagnando all’ospedale San Carlo per il parto. Importante è stato l’intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, arrivati sul posto dopo la telefonata al 112 da parte di un uomo che stava trasportando con urgenza la moglie. La coppia, residente nella provincia, a causa di un incidente era sul raccordo autostradale, nei pressi del restringimento di corsia in direzione Potenza, completamente bloccata nel traffico e con il serio rischio di non riuscire ad arrivare in tempo all’ospedale, per questo è stata contattata la centrale operativa dell’Arma. I militari della sezione radiomobile sono giunti al restringimento e a sirene spiegate hanno scortato il veicolo interessato fino allo svincolo di Potenza centro. Qui ad attenderli c’era un’autoambulanza già allertata, per il successivo trasporto in ospedale. Sono stati pochi minuti per raggiungere quel punto stradale ma interminabili per i coniugi. Poco dopo, la donna ha dato alla luce un bambino.

