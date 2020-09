Briatore guarito dal Coronavirus: "Basta fobie, l'anno scorso ho avuto una polmonite peggiore" | VIDEO

15 settembre 2020 a

"Non voglio banalizzare, ma lo scorso anno ho avuto una polmonite e sono stato malissimo, più di una settimana in ospedale al San Raffaele di Milano. Quello che ho vissuto in questi giorni 24 giorni non ha niente di paragonabile". Lo dice in un video su Instagram, Flavio Briatore, dopo la guarigione dal Coronavirus.

"Credo che sia una dovere raccontare la mia esperienza perché ho capito che il Covid ora può essere sconfitto e non bisogna alimentare le fobie e l’isteria psicologica collettiva". Inevitabile come le parole dell'imprenditore abbiano fatto discutere e suscitare un certo clamore anche tra i suoi followers, tra chi ha apprezzato l'intervento di Briatore e chi decisamente meno.

