Sconto sulla Tari alle imprese danneggiate dal Covid. Ecco i Comuni che offrono agevolazioni

Confcommercio invita tutti i Municipi ad aderire all'iniziativa per uscire dalla crisi

15 settembre 2020 a

Sconti per la Tari alle imprese sono stati previsti anche in Umbria da molti Comuni con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto alle attività commerciali danneggiate dall'emergenza Covid. In particolare, hanno adottato questa linea i Comuni di Bastia Umbra, Castel Ritaldi, Città di Castello, Corciano, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Montone, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Terni, Valfabbrica. Confcommercio Umbria, che ha appena aggiornato l'elenco dei Municipi che prevedono agevolazioni, sollecita tutti i Comuni della regione ad adottare provvedimenti analoghi al fine di aiutare le imprese in difficoltà. Per ulteriori informazioni è possibile comunque rivolgersi all'ufficio Confcommercio del territorio di appartenenza.

