Coronavirus in Italia, 1.008 i nuovi casi e 14 morti. Tamponi in calo, salgono a 197 i ricoverati in terapia intensiva

Sono 1.008 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 14 morti. Il calo dei nuovi contagi è dovuto anche alla diminuzione dei tamponi effettuati, 45.309, oltre 26mila in meno rispetto al giorno precedente. Sono 10 le persone ricoverate in più in terapia intensiva, che salgono a quota 197. Gli attualmente positivi sono 39.187, 678 in più di domenica 13 settembre. Aumentano tuttavia anche i guariti, 316 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 213.950. I dati sono stati elaborati dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Dall’inizio dell’emergenza, il totale è di 35.624 vittime e 288.761 contagi.

