Ancona, sesso sfrenato davanti ai passanti, multa di 10mila euro a testa. Hanno 62 e 50 anni

Non hanno saputo resistere alla voglia di fare sesso e si sono scatenati in una intensa prestazione. Soltanto che è avvenuto tutto in pubblico e diversi passanti hanno filmato la scena con il telefonino. E' accaduto ad Ancona, nei pressi della stazione ferroviaria. I protagonisti della scena a luci rosse sono un uomo di 62 anni e una donna di 50 che non sono riusciti ad arginare la passione, probabilmente favorita anche da un alto tasso alcolico. Il fatto è che non hanno smesso nemmeno quando si sono accorti che un discreto pubblico stava osservando. Hanno interrotto il rapporto solo all'arrivo dei carabinieri che dopo i controlli li hanno multati. I due dovranno pagare 10mila euro a testa.

