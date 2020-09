Rocco Casalino a "Live non è la D'Urso": "Dal Gf etichetta negativa nonostante la laurea e la carriera"

14 settembre 2020 a

Non ha potuto prendere parte alla reunion dei suoi ex coinquilini nella casa del Grande Fratello a "Live non è la D'Urso", ma Rocco Casalino, oggi portavoce del premier Giuseppe Conte, ha comunque voluto rendere omaggio al ricordo di Pietro Taricone a distanza di 10 anni dalla sua morte con una lettera inviata alla trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Il testo parte dall'omaggio a Taricone: "Il vincitore morale di tutte le edizioni del reality show". Poi c'è una riflessione che somiglia a un'accusa all'opinione pubblica per l'atteggiamento nei confronti del Gf: "Io porto dietro un bellissimo ricordo di quell’esperienza che rimane una parte della mia vita. Mi dispiace però che ci abbia dato un’etichetta negativa, perché veniamo ricordati per quello anche dopo che mi sono laureato, ho fatto l’esame da giornalista professionista e sono entrato al Governo". In studio gli altri ex coinquilini della Casa hanno sottolineato come con Rocco Casalino ci sia un ottimo rapporto anche oggi.

